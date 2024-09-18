Цены на авиабилеты эконом-класса в РФ показали рекордный рост

В августе индекс стоимости увеличился почти на 30% по сравнению с тем же месяцем 2023 года, следует из данных Росстата.

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Средняя цена перелёта в эконом-классе в расчете на 1 тыс. км пути в августе составила 7 912 руб. Это антирекорд для последнего месяца лета за всё время ведения статистики с 2000 года.

ФАС сообщила, что принимает меры по сдерживанию цен на билеты, проверяет обоснованность цен на маршрутах, где нет конкуренции, и «обеспечивает прозрачность ценообразования».