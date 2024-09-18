На Дальнем Востоке сохранили высокие темпы роста турпотока в регионе

Регионы Дальневосточного федерального округа сохранят высокие темпы развития туристической отрасли в ближайшие годы. Об этом сообщила ТАСС заместитель директора инвестиционного департамента Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Мария Бадмацыренова.

"Темп будет высокий. Мотивация поездок на Дальний Восток есть - люди хотят открывать для себя нашу страну. Это то, что касается российского туриста", - сказала Бадмацыренова после сессии "Туристическая экономика в контексте федеральной политики России" на Всероссийском туристическом форуме "Открой Дальний Восток" в Хабаровске.

Как сообщал ранее на Восточном экономическом форуме заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков, темпы роста туристической отрасли на Дальнем Востоке выше, чем в среднем по стране. В 2023 году отмечалось плюс 17% по росту турпотока.

Тенденцией к развитию туротрасли в регионе станет и растущий рынок Азии на фоне введения визовых послаблений, работы единой электронной визы, упрощающей поездки, отметила Бадмацыренова.

Она добавила, что наиболее интенсивно туротрасль развивается в Приморье, Хабаровском крае и в Бурятии. Так, турпоток в Хабаровском крае в 2024 году превысит прошлогодние показатели на 20%, сообщала агентству ранее министр туризма региона Екатерина Пунтус.

Бадмацыренова отметила, что рынок сильно зависит от инфраструктуры. Уже сегодня фиксируется овербукинг в определенный сезон. В частности, в Приморском крае, как сообщила министр туризма Приморского края Наталья Набойченко во время сессии, насчитывается 500 классифицированных средств размещения, 24 тыс. номеров, дефицит оценивается в 10 тыс. номеров.

О форуме

III Всероссийский туристический форум "Открой Дальний Восток" проходит в Хабаровске с 18 по 22 сентября, он является официальной дальневосточной площадкой якорного мероприятия в сфере туризма - российского туристического форума "Путешествуй!", организатором которого выступает Фонд Росконгресс. На сессиях обсуждаются тренды путешествий по Дальнему Востоку, развитие международных отношений, продвижение дальневосточных регионов за границей. Помимо официальной части, на набережной стадиона Амура в центре Хабаровска состоится уличный фестиваль "Мы - большая страна", главным событием которого станет "Гастрохаб".