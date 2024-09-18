На выставке «Отдых Leisure» представили национальные маршруты Дагестана

В столичном Экспоцентре открылась туристическая выставка «Отдых Leisure», на которой представят национальные маршруты, в том числе по Дагестану, а также проведут розыгрыш путевок в санатории Кавказских Минеральных Вод.

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На стенде Ставропольского края в течение трех дней работы выставки будут проходить дегустация минеральной воды, мастер-классы и розыгрыш путевок в санатории Кавминвод. В рамках развлекательной программы артисты региона исполнят песни терских казаков. Сотрудники центра расскажут всем желающим о возможностях отдыха в регионе, туроператорах и экскурсионных направлениях.

В этом году на форум приехали ведущие дагестанские туроператоры, которые осуществляют поездки по национальным туристическим маршрутам республики. Среди участников выставки также есть зарубежные гости и региональные представители туристической индустрии.

Национальные турмаршруты

На выставке также представлен отдельный стенд национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», посвященный национальным туристическим маршрутам по регионам страны. Представители 16 регионов России знакомят гостей с комплексными предложениями для путешествий по Удмуртии, Дагестану, Карелии, Камчатке, Кузбассу, Хакасии, Мордовии Томской, Нижегородской, Оренбургской, Тюменской, Архангельской и Псковской областям, а также по Самаре и Санкт-Петербургу.

Как рассказала «Это Кавказ» исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, впервые на выставке проект национальных турмаршрутов получил собственный стенд.

«Это первая такая большая федеральная выставка, на которой есть объединенный стенд национальных туристических маршрутов, которые реализуются в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Держателям маршрутов были предоставлены места, и они имеют возможность рассказать про свой продукт, и такого на федеральных выставках еще не было», — отметила она.

Кроме того, на стенде в течение всех трех дней работы выставки проходят викторины с призами, а 18 сентября в Экспоцентре объявят победителей конкурса «Топ лучших национальных маршрутов России — выбор индустрии».

В июле на портале «Путешествуем.РФ» разместили первые 50 автомобильных туристических маршрутов по 47 регионам России, в том числе путешественникам доступны маршруты по Ингушетии и Дагестану: «Знакомство с Дагестаном: автопутешествие по главным местам республики», «Выходные в Ингушетии» и «Легенды Дагестана».

ХХХ Международная выставка-форум в сфере туризма «Отдых Leisure 2024» проходит с 17 по 19 сентября в ЦВК «Экспоцентр» в Москве. Мероприятие собрало представителей ведущих туристических компаний как из России, так и из-за границы.