Самарская область представила свои туристические возможности

В этом году Самарская область выступает регионом-партнером международного форума-выставки по туризму. Регион представлен объединенным стендом, на котором о туристических возможностях, программах и новинках осеннего и зимнего отдыха в регионе рассказывают ведущие организации отрасли туризма региона. Это представители регионального Туристско-информационного центра, городских округов Самара и Тольятти, туроператорских компаний Самарской области, гостиниц и загородных комплексов, экопарков и СПА-комплексов. Особое внимание на выставке будет уделено презентации национального туристического маршрута "Жигулевские выходные" (0+).

О развитии туризма в Самарской области как о направлении, которое играет заметную роль в экономике региона, неоднократно говорил глава региона Вячеслав Федорищев. Комплексное развитие туристической отрасли предполагает работу в различных направлениях, ключевым из которых является организация туристической инфраструктуры. По словам руководителя области, создаваемые и модернизированные инфраструктурные объекты должны быть комфортными, прежде всего, для жителей региона.

"Туризм - это не только и не столько для тех, кто к нам приезжает. Туризм - для нас всех, для тех, кто живет здесь", - подчеркивал Вячеслав Федорищев.

Участие в Международном форуме-выставке по туризму ОТДЫХ Leisure позволит Самарской области продемонстрировать свои туристические возможности для новых партнеров из других регионов России, а также зарубежных стран.

"Нам оказана большая честь - быть в этом году регионом-партнером 30-го юбилейного Международного форума-выставки по туризму ОТДЫХ Leisure, крупнейшего мероприятия перед осенне-зимним туристическим сезоном. Сегодня большое количество регионов нашей страны могут предложить массу интересных программ для туристов как осенью, так и зимой. В Самарской области сейчас прекрасное время для отдыха - началась золотая осень, и сегодня большое количество туристов специально приезжает к нам для того, чтобы любоваться красивыми волжскими берегами и Жигулевскими горами, отдохнуть в городах, населенных пунктах и загородных объектах. Для подробного знакомства с разнообразием туристических возможностей приглашаем всех участников и посетителей форума-выставки на стенд Самарской области", - поприветствовал присутствующих министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов.

Одной из ярких тем 30-го юбилейного Международного форума-выставки по туризму ОТДЫХ Leisure стала сессия на тему "Неочевидная аналитика: шокирующие факты и впечатляющие цифры", модератором которой выступил министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов. Зачастую знакомство с невидимыми фактами, скрытыми цифрами и значимыми закономерностями дает возможность бизнесу безошибочно и эффективно определять верное направление и двигаться к успеху. Вниманию участников отраслевого события были представлены эксклюзивные данные, подготовленные ведущими игроками аналитических центров и департаментов корпораций для иллюстрации длинных трендов, которые стоит учитывать при планировании стратегий в туристическом бизнесе.

"В современной практике работы крайне важно использовать различные источники информации, от официальной статистической и опросных методов получения информации до современных технологий аналитики "больших данных". Использование целого спектра источников информации помогает увидеть достоверную и полноценную картину развития отрасли туризма и отдельных ее направлений, а также принять правильные управленческие решения", - рассказал Артур Абдрашитов.

ОТДЫХ Leisure - масштабное деловое мероприятие для выездного, въездного и внутреннего туризма, решающее в течение последних 30 лет задачи круглогодичного спроса на путешествия по России и зарубежью. Мероприятие отличают интегральность и широкий спектр профессиональных тем, открытость взаимодействия бизнеса и государства, ориентация на инновационные подходы, обеспечивающие новые стандарты качества жизни россиян, упор на экологичность, национальную идентичность с учетом государственной стратегии и эффективность при формировании комфортной туристической среды.

Форум служит дискуссионной площадкой для профессионалов сферы туризма, предоставляет прогрессивному бизнес-сообществу и государственной власти принципиально новый формат делового общения, постановки задач, обсуждения стратегий и выработки ответных решений на вызовы, в период бурной трансформации мировой экономики.