От Китая до Саудовской Аравии: от куда приезжают иностранные туристы

60% турпотока в Россию приходится на приезжающих из Китая
Еще 10% въездного трафика занимают туристы из ОАЭ, по 7% - Ирана и Индии, 4% - Саудовской Аравии.
Такие данные озвучил генеральный директор туроператора «Интурист» Александр Мусихин.
Если сравнивать с периодом до 2020 года, то состав клиентов, как и структура туристической деятельности изменилась сильно, добавил он.
«Если до пандемии 50% приходилось на выезд, 30% - на прием иностранцев, и всего 20% занимал внутренний туризм. Сейчас по-другому: 45% - выезд, 45% - внутренний и всего 10% - въездной туризм, который пострадал сильнее всего. В рамках нашей компании падение составило практически 90%. Но последние 2 года въездной турпоток развивается», - уточнил А. Мусихин.