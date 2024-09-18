От Китая до Саудовской Аравии: от куда приезжают иностранные туристы

Еще 10% въездного трафика занимают туристы из ОАЭ, по 7% - Ирана и Индии, 4% - Саудовской Аравии.

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Такие данные озвучил генеральный директор туроператора «Интурист» Александр Мусихин.

Если сравнивать с периодом до 2020 года, то состав клиентов, как и структура туристической деятельности изменилась сильно, добавил он.