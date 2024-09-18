На Алтае число посетивших «Манжерок» туристов увеличилось на треть

Всесезонный курорт Сбера "Манжерок" принял в летний сезон 2024 года более 380 тыс. человек, что на 30% больше, чем в 2023 году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе курорта.

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"За 9 месяцев этого года более 560 тыс. гостей увидели алтайские горы с высоты птичьего полета, посетив курорт "Манжерок". За летний сезон, начиная с мая по сегодняшний день 2024 года, число уникальных проходов составило более 380 тыс., что на 30% больше, чем в прошлом году", - сообщили в пресс-службе.

Всего на курорте "Сбера" "Манжерок" работают три канатные дороги и современная система искусственного оснежения. В предстоящем зимнем сезоне курорт планирует открыть шестиместные кресельные дороги.

"Манжерок" - всесезонный курорт на Алтае, развитием которого занимается Сбер. В июне 2023 года на курорте открылся пятизвездочный отель на 304 номера, который стал самым большим отелем премиум-класса в Сибири. В ближайшей перспективе гостей курорта начнут принимать 12 премиальных вилл из массива сибирского кедра и панорамный ресторан на горе Малая Синюха на высоте 1 020 м.