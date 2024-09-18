На туристическую премию «Путеводная звезда» поступило более 480 заявок

Прием заявок на турпремию "Путеводная звезда - 2024" в Москве завершен, организаторы получили более 480 заявок от организаций и специалистов, которые работают в сфере туризма и гостеприимства. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного комитета по туризму.

"Среди номинантов конкурса - рестораны, гостиницы, туроператоры, музеи, театры, туристические сервисы, СМИ и блогеры, стартапы и экскурсионные проекты. В этом году количество заявок по категориям распределилось следующим образом: "Гостиницы" (18 %), "Гастрономия" (26 %), "Медиа", (10 %), "Впечатления и гостеприимство" (30 %), "Прорыв и перезагрузка года" (16 %)". Мы не удивлены, что большинство заявок подали в категорию, которая посвящена организации досуга. Туристы уже не ограничиваются лишь посещением известных достопримечательностей, они стремятся к более ярким эмоциям и новым впечатлениям, выбирая уникальные маршруты и экскурсии", - цитирует пресс-служба зампредседателя столичного комитета по туризму Алину Арутюнову.

Уточняется, что в 2024 году определят 28 победителей в пяти категориях: "Гостиницы", "Гастрономия", "Медиа", "Впечатления и гостеприимство", и "Прорыв и перезагрузка года" - эта категория введена впервые и включает три номинации: "Прорыв года: цифровые технологии в туризме", "Открытие года" и "Самая эффективная перезагрузка года". Победителей выберут на основе оценок жюри и результатов народного голосования. Лауреатов наградят на торжественной церемонии 10 декабря.

В 2023 году более 470 номинантов приняли участие в конкурсе.

"Путеводная звезда" - это ежегодная премия правительства Москвы для представителей туристической отрасли. Впервые ее вручили в 1999 году.