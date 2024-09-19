Эксперт объяснил подорожание авиабилетов в России

Стоимость авиабилетов вырастет в 2025 году главным образом из-за увеличения пассажиропотока, поделился с KP.RU авиаэксперт Роман Гусаров. По его словам, это главный фактор роста цен.

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«Пассажиропоток — главный фактор, который ведет к росту цен. А самолеты летают сейчас с рекордной загрузкой — под 100%»‎, — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что сейчас авиакомпании выходят в зону рентабельности как по внутренним рейсам, так и зарубежным.

Среди других причин подорожания билетов — рост стоимости ремонта и запчастей для самолетов из-за инфляции и увеличения цен на доставку деталей. При этом существуют аэропортовый и аэронавигационный сборы, объяснил Гусаров.

«Авиакомпании несут существенные расходы на аэропортовые сборы, которые ежегодно индексируются как минимум на уровень инфляции. А она сейчас достаточно высокая»‎, — отметил эксперт.

С 17 сентября аэронавигационный сбор увеличился в России на 37% для рейсов внутри страны и в два раза — для рейсов за границу, рассказал Гусаров. К тому же растет стоимость кредитов и авиатоплива, что также влияет на стоимость билетов.

С начала 2023 года билеты в экономклассе российских авиакомпаний подорожали на рекордные 28,4%. Средняя стоимость перелета в августе составила 7912,64 рубля за 1000 км пути. Это самый высокий показатель с 2000 года, когда начались записи статистики.