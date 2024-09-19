На курортах Сочи временно ограничили работу канатных дорог

Курорт "Красная Поляна" в Сочи временно ограничил работу восьми канатных дорог из-за непогоды в горах, для туристов действует трансфер. Об этом сообщается в Telegram-канале курорта.

"Канатные дороги "Реликтовый лес", "Вершина", "Аибга", "Черная пирамида", "Восточный лес", "Старт чемпиона", "Водопад Поликаря", "Красная Поляна" закрыты по погодным условиям. Между отметками 960 - 540 м курсирует трансфер", - говорится в сообщении.

Курорт "Газпром Поляна" также сообщил в Telegram-канале о закрытии канатных дорог А1, А2, А3, Н и Б по погодным условиям. В то же время на курорте "Роза Хутор" из-за непогоды закрыта часть туристических маршрутов и развлечений, работу приостановила канатная дорога "Олимпия", сообщает курорт.

Ранее власти Сочи распространили штормовое предупреждение, согласно которому на курорте и федеральной территории Сириус с 18 по 19 сентября существует опасность формирования смерчей над Черным морем. Кроме того, в четверг и в пятницу в Сочи и Сириусе местами ожидается гроза с кратковременным усилением ветра до 18 м/с.