В поисках ускользающего лета: список регионов России для отдыха в сентябре

В Центральную Россию постепенно приходит осенняя погода, однако в европейской части страны остаются регионы, где можно продлить по-настоящему летний отдых. Куда поехать за летним теплом в сентябре, рассказали эксперты одного из сервисов путешествий.

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Отдыхающих ждут в Астраханской области. Температура здесь в сентябре может долго держаться у отметки плюс 25 градусов. Вода в Волге уже холодновата, но условия для продолжительных прогулок, рыбалки и другого активного отдыха будут самые подходящие. В самой Астрахани начать можно с Кремля, который строили в XVI веке. Гиды рекомендуют погулять по городу, а затем отправиться в дельту Волги – наблюдать за птицами и кататься на лодках.

Набирает популярность у путешественников Республика Калмыкия, где в сентябре много теплых дней. Это единственный европейский регион, где исповедуют в основном буддизм. Туристы смогут отправиться к храмам, розовым озерам, горящему источнику и послушать «песни» бархан.

В Волгоградской области первая половина сентября всегда радует хорошей погодой. Летом в регионе обычно очень жарко, поэтому осень – лучшее время для отдыха. В областном центре можно прокатиться на подземном трамвае, посетить площадь Павших Борцов, музей-панораму «Сталинградская битва» и Мамаев курган.

В Краснодарском крае в сентябре еще можно купаться – море по прежнему теплое, при этом проживание в отелях стоит меньше, чем в летние месяцы. Бархатный сезон здесь получается по-настоящему летним.

Много интересного можно увидеть в Ростовской области, где ранней осенью стоит прекрасная теплая погода. Гиды советуют посвятить поездке не меньше, чем неделю. В первые дни стоит изучить областной центр с его музеями, рынками и ресторанами, после чего отправиться в станицу Вешенскую, где жил Михаил Шолохов, и на винодельню в хутор Ведерников.

Северная Осетия никого не оставит равнодушными при виде горных пейзажей. В сентябре здесь популярны сплавы на байдарках и джип-туры. В регионе есть санатории, где предлагают лечение минеральной водой и грязями. И все это – в теплую погоду, которая не уходит из региона весь сентябрь.

Ставропольский край – это прежде всего минеральные источники и санатории. В сентябре здесь чувствуется первое дыхание осени, но летнее тепло не уходит и сделает незабываемыми прогулки по горе Машук и другим знаковым местам региона с богатой культурной историей, пишут «Известия».

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