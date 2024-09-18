Какие факторы сдерживают развитие туристической отрасли на Дальнем Востоке

Дальний Восток в 2023 году стал лидером среди макрорегионов России по притоку туристов. В этом году гостей меньше не становится, однако есть факторы, которые сдерживают развитие отрасли. О главных из них на полях III Всероссийского туристического форума «Открой Дальний Восток» EastRussia рассказал заместитель гендиректора по взаимодействию с органами власти и коммуникациям «ТТ-Трэвел» (бренд FUN&SUN) Александр Сирченко.

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— Чартерная программа создала на Дальнем Востоке пик сотрудничества между региональными и федеральными туроператорами, органами власти и бизнесом. Но только чартерами развитие туризма не ограничивается, поэтому мы работаем и на блоках мест, и продаем индивидуальные туры. Чартеры – не панацея от всех бед, и я не раз об этом говорил. Туризм способен развиваться и делать это успешно на основе любой другой перевозки, в зависимости от специфики региона – не только авиационной, но и железнодорожной или даже автобусной.

Дальний Восток без сомнения очень интересен с точки зрения туризма. Главный вопрос — как его продвигать. По моему мнению, в первую очередь нужно создавать уникальный туристский продукт, который будет привлекательным и будет обладать высокими качественными характеристиками. Речь здесь о качественных услугах, качественной инфраструктуре. Эти характеристики уже являются элементом продвижения, потому что у хорошо собранного и упакованного турпродукта будет большее преимущество перед другими.

На форуме задели вопрос, почему отельеры или авиакомпании идут навстречу федеральным, а не региональным туроператорам. А все потому, что возможностей у федерального туроператора значительно больше – информационных, маркетинговых, финансовых. К примеру, чтобы поставить чартер в регион, нужна значительная сумма в качестве депозита. Авиакомпания не полетит, не получив его, а для маленького регионального туроператора такой депозит неподъемен. Точно так же с отелями. Маленький бизнес обеспечивает загрузку отеля на 5-10%, а федеральный туроператор способен выкупить все места и предоставить отельерам более выгодные условия. Такие нюансы тоже влияют на качество турпродукта.

Я сторонник межрегиональных маршрутов, иногда даже трансграничных. Ведь интересно, например, прилетая во Владивосток или в Хабаровск, отправиться дальше в Китай, или прилетая на Сахалин, отправиться в Японию. А сейчас появилась возможность из Владивостока отправиться в Северную Корею — на самолете или на поезде. Межрегиональные и трансграничные маршруты интересны разнообразием впечатлений. В этом их главное преимущество. Да, по цене они дороже, чем посещение одного региона, но полученные впечатления все компенсируют. К тому же в таких поездках можно совместить посещение природных достопримечательностей с архитектурными, культурными и гастрономическими. Но здесь многое зависит от специфики самого региона, потому что страна у нас большая и не всегда можно успешно реализовать межрегиональные маршруты.