В Госдуме предложили не взимать туристический налог в межсезонье

Из-за введения с 1 января 2025-го туристического налога часть легально работающих отелей, гостевых домов и хостелов могут уйти в серую зону. Ежегодная индексация налоговой ставки приведет к росту цен на проживание в гостиницах, а в уголках России новый сбор серьезно увеличит административную нагрузку на бизнес, отметила зампредседатель думского комитета по туризму Наталья Костенко в письме главе Минфина Антону Силуанову.

Муниципалитеты сами определят необходимость введения турналога и его ставки. Эта ставка будет расти постепенно: начнет с 1% от стоимости проживания в 2025-м, а затем будет прибавлять по 1% в год. Через пять лет она остановится 5%. Местные власти смогут устанавливать льготы для некоторых категорий, пишет «Парламентская газета».

Платить этот налог будут не туристы напрямую, а организации и физлица, которые оказывают услуги размещения. Турналог включат в стоимость номера, а курортный сбор оплачивается отдельно. Эксперты считают, что поступления от нового налога будут несопоставимы с государственной поддержкой туротрасли и несут риски повышения стоимости отдыха, а для некоторых отелей — утраты рентабельности.

Костенко подчеркнула, что члены рабочей группы комитета указали, что налог вводят без учета уровня туристской привлекательности территории. При этом, в РФ есть не очень популярные места, там налог не нужен.

Кроме того, не была учтена сезонность. Из регионов поступают предложения разрешить изменять величину налога в течение года.

В настоящее время средства от курортного сбора идут на развитие туризма региона, власти регулярно отчитываются о проведенных работах. В законе о турналоге такого пункта нет, в связи с этим эксперты и парламентарии опасаются, что власти будут тратить деньги на другие цели.

Эксперты предложили уточнить объект налогообложения в туристическом налоге: им должно быть размещение без учета допуслуг, предлагающихся за единую цену.

Рабочая группа комитета соберется 30 сентября. Костенко добавила, что депутаты готовы оперативно принять законодательные изменения, чтобы турналог заработал правильно и служил развитию туризма в стране.

Ранее сообщалось, что за лето казна Петербурга получила почти 300 миллионов рублей благодаря курортному сбору.