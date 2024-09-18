В Бурятии обеспечат развитие инфраструктуры детского отдыха

Два модульных корпуса введут в эксплуатацию до конца года в детском центре отдыха "Дружба" в Заиграевском районе Бурятии. Об этом сообщил глава республики Алексей Цыденов в своем Telegram-канале.

"Бурятия выиграла конкурс на субсидию из федерального бюджета, и до конца 2024 года вводим два модульных корпуса в детском центре отдыха "Дружба" в селе Онохой-Шибирь Заиграевского района. Быстровозводимые конструкции рассчитаны на 98 человек, они будут подключены к электрическим сетям, водопроводу и канализации", - написал Цыденов.

Территория детского центра будет благоустроена для полноценной организации отдыха и оздоровления детей с ограниченными возможностями здоровья. Общий объем средств на создание некапитальных объектов из федерального и республиканского бюджетов составит 108,5 млн рублей.

Глава региона напомнил, что в Бурятии в 2023 году модернизированы два детских оздоровительных лагеря - "Гэсэр" в улусе Улекчин Закаменского района и "Старт" в Улан-Удэ. В каждом установлены по два модульных корпуса, которые рассчитаны на 196 мест, объекты также оснащены всем необходимым.