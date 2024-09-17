Юные волгоградцы приняли участие в проекте «Поколение путешественников»

Школьники из Волгоградской области бесплатно посещают экскурсии по родному краю, знакомятся с его историей, традициями и культурой.

Как сообщили в обладминистрации, в рамках проекта «Поколение путешественников» уже около 1 тыс. волгоградских школьников смогли бесплатно попутешествовать по региону.

Во вторник, 17 сентября, знакомиться с родным краем отправились дети из Быковского, Николаевского, Новоаннинского и Светлоярского районов, а также Волгограда. Важно, что все ребята будут осваивать разные маршруты. Их ждут интерактивные мастер-классы, увлекательные квесты и иммерсивные экскурсии.

Всего до конца осени 2024 года участниками проекта «Поколение путешественников» станут около 2,6 тыс. человек. Это школьники в возрасте от 10 до 15 лет, показавшие особые успехи в общественной деятельности, творчестве и учебе.

Отметим, что в Волгоградской области на системной основе ведется работа, ориентированная на поддержку интереса детей к изучению родного края и повышение уровня доступности внутреннего туризма.

В регионе обустроены новые общественные пространства, отремонтированы объекты гостеприимства и обновлена транспортная инфраструктура. Также в субъекте действуют 285 туристических маршрутов и работают 411 отелей, а общепит предлагает разнообразную кухню.