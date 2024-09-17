На Ставрополье пройдет фестиваль «Заповедный сувенир»

На Ставрополье сувениры на конкурс представили мастера из 37 регионов РФ
Лучший сувенир определят на всероссийском фестивале народных художественных промыслов "Заповедный сувенир" на Ставрополье. Его участниками стали мастера из 37 регионов России, сообщил ТАСС глава города-курорта Евгений Моисеев.
"В Кисловодске стартовал V юбилейный всероссийский фестиваль народных художественных промыслов "Заповедный сувенир". На выставке-ярмарке можно увидеть и приобрести елецкое кружево, мстерскую лаковую миниатюру, городецкую золотную вышивку, изделия из знаменитого урюпинского козьего пуха, украшения ювелирных домов, сувениры национальных парков и природных заповедников и многое другое. В рамках фестиваля проходит всероссийский конкурс на лучший сувенир, в котором принимают участие мастера из 37 регионов", - сказал Моисеев.
На фестивале пройдут показы дизайнерских коллекций одежды с использованием традиций народного костюма.
"Для туристов и жителей города - это потрясающая возможность приобрести сувениры из разных уголков страны. Для гостей фестиваля подготовили различные мастер-классы, на которых можно изготовить памятные сувениры своими руками", - добавил Моисеев.
V юбилейный всероссийский фестиваль народных художественных промыслов "Заповедный сувенир" проходит в городе-курорте Кисловодске с 17 по 23 сентября. Лучший сувенир назовут 21 сентября. Фестиваль направлен на поддержку и популяризацию народных художественных промыслов и знакомит с творчеством народов России.