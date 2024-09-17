На Ставрополье пройдет фестиваль «Заповедный сувенир»

Лучший сувенир определят на всероссийском фестивале народных художественных промыслов "Заповедный сувенир" на Ставрополье. Его участниками стали мастера из 37 регионов России, сообщил ТАСС глава города-курорта Евгений Моисеев.

"В Кисловодске стартовал V юбилейный всероссийский фестиваль народных художественных промыслов "Заповедный сувенир". На выставке-ярмарке можно увидеть и приобрести елецкое кружево, мстерскую лаковую миниатюру, городецкую золотную вышивку, изделия из знаменитого урюпинского козьего пуха, украшения ювелирных домов, сувениры национальных парков и природных заповедников и многое другое. В рамках фестиваля проходит всероссийский конкурс на лучший сувенир, в котором принимают участие мастера из 37 регионов", - сказал Моисеев.

На фестивале пройдут показы дизайнерских коллекций одежды с использованием традиций народного костюма.

"Для туристов и жителей города - это потрясающая возможность приобрести сувениры из разных уголков страны. Для гостей фестиваля подготовили различные мастер-классы, на которых можно изготовить памятные сувениры своими руками", - добавил Моисеев.

V юбилейный всероссийский фестиваль народных художественных промыслов "Заповедный сувенир" проходит в городе-курорте Кисловодске с 17 по 23 сентября. Лучший сувенир назовут 21 сентября. Фестиваль направлен на поддержку и популяризацию народных художественных промыслов и знакомит с творчеством народов России.