Эксперты рассказали, где дешевле всего отдохнуть в России

Дешевле всего размещение в отелях в России в 2024 году стоит в Калмыкии, Магаданской, Орловской и Вологодской областях, республике Марий Эл. Об этом сообщил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский в ходе пресс-конференции.

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"В рейтинге самых доступных, недорогих регионов с точки зрения путешествий на первом месте республика Калмыкия, там средняя стоимость ночи в гостинице составляет 3 296 рублей, Магаданская область - 4,003 тыс. рублей, Орловская область - 4,073 тыс. рублей, Вологодская область - 4,245 тыс. рублей, Республика Марий Эл - 4,372 тыс. рублей", - сказал он.

Средняя стоимость ночи в гостинице в России в этом году выросла на 21% по сравнению с прошлым годом - до 7,8 тыс. рублей. По итогам года параметр будет уточнен. Средний чек на размещение в Москве составил 20,6 тыс. рубелй, в Краснодарском крае - 60 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге - 29,3 тыс. рублей, в Московской области - 28 тыс. рублей, в Татарстане - 22,6 тыс. рублей.

Цены на авиабилеты по России выросли в среднем на 30% к прошлому году - до 9,9 тыс. рублей за перелет в одну сторону, билеты на поезда подорожали на 25%. В связи с этим в стране растет популярность путешествий на автомобилях, отметил эксперт.