У российских туристов растет интерес к путешествиям осенью в Кавказских горах

Спрос на осенние туры в регионы Северного Кавказа вырос. Об этом корреспонденту "РГ" рассказали эксперты и представители компаний, занимающихся организацией отдыха в стране.

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Руководитель сервиса бронирования путешествий по России "Турслет" (входит в "Слетать.ру") Ксения Андрианкова сообщила, что уровень спроса на туры по стране с заездами в осенний период практически в два раза превышает показатель прошлого года. В "Слетать.ру" также отмечают увеличение числа заявок на путешествия в Ингушетию в два раза, а в Дагестан - в полтора. При этом уровень спроса на туры в Чечню и Северную Осетию остался таким же, а в Карачаево-Черкесию и Кабардино-Балкарию упал.

- По данным на осень 2024 года, на республики Северного Кавказа приходится чере процента отельных бронирований от всех заказов по России, - говорит руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова. - Наиболее популярен у россиян Ставропольский край - его доля составляет 49,5 процента от всех бронирований СКФО. Следом идет Дагестан - 27,1 процента заказов. В тройку также вошла Северная Осетия, куда осенью отправятся 12,2 процента туристов. Регионы Северного Кавказа привлекают туристов теплым климатом - осенью не так жарко, как летом, но все еще довольно тепло для прогулок, походов и изучения природных красот. Кроме того, сейчас можно попробовать большое количество местных фруктов, например гранаты, хурму, яблоки и многое другое. Многие россияне берут отпуск в сентябре, чтобы отдохнуть без лишней летней суеты, связанной с дефицитом билетов и переполненными отелями. Да и цены уже в сентябре значительно падают. Прогноз погоды в Дагестане благоприятный - в сентябре и октябре ожидается больше 20 градусов тепла. В море, конечно, особо не искупаешься, но для экскурсий время отличное.

Заместитель руководителя турфирмы "Этнотревел" Ибрагим Магомедов считает единственным минусом осенних поездок то, что укорачивается световой день и приходится раньше завершать намеченные экскурсии. Особенно это касается поездок в горы. Но есть и свои плюсы.

- Осенью нет изнуряющей жары. В это время года неповторимая природа, туристы любуются багряными красками гор и делают множество красивых фотографий. В сентябре и октябре меньше отдыхающих, то есть находиться на локациях более комфортно. Немаловажный момент - цена на отели и гостевые дома осенью ниже, чем летом, - рассказывает Магомедов.

Большинство туристов прилетают в Дагестан на самолете. Аэропорт Махачкалы только из Москвы принимает более десятка рейсов в день. Время полета - два с половиной часа, на сентябрь стоимость билетов в зависимости от авиакомпании варьируется от 3500 до 8500 рублей. Рейсы также есть из Санкт-Петербурга, Красноярска, Тюмени, Омска, Уфы, Сургута, Екатеринбурга и других городов. Немало и любителей автотуризма. Добраться в Дагестан на машине можно по трассе через Волгоград и Астрахань или через Ростов-на-Дону. В целом основные автодороги в республике неплохие.

Средняя стоимость номера в гостиницах Махачкалы - от полутора до пяти тысяч рублей. Есть и номера люкс, цена которых доходит до десяти тысяч. В сельской местности можно остановиться в гостевых домах, их стоимость - от одной до трех тысяч рублей в сутки.

Что можно посмотреть в Дагестане в бархатный сезон? Одна из наиболее популярных локаций - самый глубокий в Европе Сулакский каньон. Он расположен возле поселка Дубки, до которого от Махачкалы ехать 80 километров. В этом году здесь открылась новая экстремальная тропа "Виа Феррата". Ее протяженность - 390 метров, основная часть проходит вдоль скалы, а 90 метров проложено над рекой Сулак. В конце посетители должны пересечь подвесной мост - зрелище не для слабонервных.

Для любителей экстрима есть еще несколько аттракционов. Прокатиться на зиплайне обойдется в одну тысячу рублей, прыгнуть с тарзанки в пропасть над каньоном - в семь тысяч. По реке Сулак или Чиркейскому водохранилищу можно прокатиться на катере. Он вмещает от 10 до 12 человек, стоимость аренды - от шести до 10 тысяч рублей на всех. Рядом располагается комплекс "Главрыба", где приготовят выловленную на глазах гостя форель.

Другая достопримечательность - бархан Сарыкум. Он находится в 20 километрах от Махачкалы в заповедной зоне, вход на территорию платный - 200 рублей. Также в Дагестане около 100 заброшенных сел, которые по разным причинам покинули местные жители. Некоторые из них - Корода, Гоор, Кахиб - стали популярными туристическими объектами. Но больше всего манит гостей республики расположенный в Гунибском районе аул Гамсутль. Его порой сравнивают с затерянным городом инков Мачу-Пикчу.

Почти все приезжающие в Дагестан посещают древний Дербент, где много исторических достопримечательностей. В первую очередь это построенная в VI веке крепость Нарын-Кала. А Джума-мечеть города возведена в 734 году, она является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. В 1722 году в Дербент приезжал совершавший Персидский поход император Петр I. На месте стоянки российского государя сейчас расположен музейный комплекс "Домик Петра I".

Несколько советов: большинство точек общепита и небольших магазинов в республике не принимают оплату картой в терминале. Надо рассчитываться наличными или переводом - почти везде висит табличка с номером телефона. Однако в горных районах не всегда ловит сотовая связь.

Путешественник-исследователь и автор тревел-проекта "Направления" Дмитрий Лукьянчук составил для "РГ" свой вариант путешествия по Дагестану.

- Начать можно в Махачкале с посещения Джума-мечети - это главная достопримечательность всей республики, а не только ее столицы. Мечеть украшают 57 куполов, которые просто поражают воображение! - рассказывает Лукьянчук. - Далее стоит запланировать поездку на бархан Сарыкум (в переводе "желтый песок") - это одна из крупнейших песчаных дюн в Евразии. Здесь есть все шансы почувствовать себя героем фильма "Дюна". Отправляйтесь в Сулакский каньон. Это тоже своего рода рекордсмен - его глубина достигает 1920 метров, вокруг - невероятной красоты горы и локации для неповторимой фотосъемки. Попросите гида отвезти вас к скале "Язык Тролля" - это каменный выступ, расположенный в высокогорном селе Гоор, в котором и правда есть что-то скандинавское. В Дагестане еще много разных природных и культурных достопримечательностей, включая аул Кубачи и местную фабрику, где изготавливают украшения, оружие и посуду из серебра. Ювелирные изделия кубачинских мастеров есть в Лувре, Эрмитаже и музее Метрополитен.

Лукьянчук не оставил без внимания и местную кухню. По его мнению, национальные блюда - это особое удовольствие. Среди них он отметил дагестанский курзе (нечто среднее между классическими пельменями и варениками), хашламу, приготовленную из мяса, овощей и специй, а также чуду из тонкого пресного теста с начинкой из мяса, тыквы, творога или даже конского щавеля и дикого лука, бараньи ребрышки в тандыре и вкуснейший плов с сухофруктами.

- Если Дагестана вам будет мало, можно продолжить путешествие по Северной Осетии, в романтичные горы которой невозможно не влюбиться, - добавил Лукьянчук. - Золотая осень здесь особенно прекрасна. Планируя поездку на несколько дней, советую рассматривать вариант размещения не только и не столько во Владикавказе, сколько в горных селах, которые подойдут вам по маршруту. Здесь можно найти и комфортабельные коттеджи с камином и сауной, и аккуратные домики экономварианта. Поездка в составе группы обойдется в 45-50 тысяч рублей на человека за пятидневный тур без учета авиабилетов. Но можно договориться с местным гидом, который покажет все достопримечательности, поможет забронировать жилье и отвезет на машине с водителем. Это будет дешевле. Если гид проверенный, при планировании маршрута также можно полностью положиться на него.

Комментарии

Алексей Черепахин, генеральный директор российского сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ:

- СКФО всегда находит своих любителей, несмотря на то что средний прайс осеннего отдыха в округе вырос за год на семь процентов, а средняя стоимость ночи проживания - на 17. Туристы, чтобы сэкономить, уменьшили среднюю продолжительность пребывания в СКФО на восемь процентов. По данным ТВИЛ, самыми популярными направлениями осенью 2024 года являются курорты Кавминвод - Кисловодск, Пятигорск Ессентуки и Железноводск. Далее в первой двадцатке туристических предпочтений - Махачкала и Дербент. Затем идет "Архыз", где средняя цена проживания в это время самая большая в СКФО - 6509 рублей за ночь. Популярны также Владикавказ, Нальчик, курорты Домбай и "Эльбрус". Завершает топ-20 - Грозный, где средняя стоимость проживания на втором месте по дороговизне - 6156 рублей.

Ольга Борисова, доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве РФ: