Туроператорам грозит массовое отлучение от «Электронной путевки»

С 1 сентября для туроператоров, работающих в сфере внутреннего туризма, стала обязательна процедура внесения сведений о проданных турах в государственную информационную систему «Электронная путевка» (ЭП). Норма в силе уже без малого месяц, а вопросы остаются. Как остается и значительное число компаний, которые до сих пор не подключились к ЭП. Разберем наиболее важные вопросы.

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Кому подключаться?

С точки зрения закона – всем туроператорам. Однако внутренний туризм во многом самостоятельный, турпродукт, включающий в обязательном порядке проживание и перевозку, туристы приобретают гораздо реже, чем в заграничных поездках. Поэтому и турпродукт в сфере внутреннего туризма формируют далеко не все туроператоры. Тем, кто предлагает туристам лишь отдельные услуги, не включающие перевозку, возможно, нет смысла вообще подключаться к системе – если, как правило, отель, самолет или экскурсия реализуются по отдельности. Впрочем, есть вероятность, что признаки турпродукта расширят – такое предложение президент РСТ Илья Уманский отправил в Минэкономразвития. Если идею примут и внесут поправки в закон, то это, конечно, изменит ситуацию.

Как могут покарать за непередачу данных в «Электронную путевку»?

Важный момент: если туроператор не подключился до 1 сентября к ЭП, то какие-либо санкции ему не грозят. Накажут, если что, за другое: если трижды в течение трех последовательных месяцев не будут внесены в систему сведения о проданных турах или же эти сведения окажутся недостоверными, то регулятор исключит компанию из федерального реестра.

Держать ухо востро, кстати, следует и турагентам – они отвечают за предоставление информации туроператору. В случае невыполнения этого требования представитель туристической розницы также может лишиться места в соответствующем федеральном реестре.

Сколько стоит подключение к «Электронной путевке»?

Если в подключении к «Электронной путевке» необходимость есть, то туроператору придется потратить время и деньги. Подробная инструкция, как присоединиться к ГИС, есть на сайте «Электронной путевки». Что касается затрат, то стоимость подключения и аттестации одного автоматизированного рабочего места, предполагающего ручной ввод информации, – от 100 тыс. руб. Для того чтобы настроить автоматизированный ввод информации, то есть для работы в рамках какой-либо информационной системы, расценки выше. Уйдут силы и на бюрократические процедуры – для аттестации придется предоставить около 50 документов – например, положение о защите персональных данных, правила их обработки, инструкцию администратора, перечень информационных систем и так далее.

Есть возможность переложить все это на плечи специализированной IT-компании, чтобы передача информации шла через так называемые шлюзы (в этом случае все вопросы по аттестации – именно к этой компании). Однако сэкономить также вряд ли получится – стоимость абонентского обслуживания составит примерно все те же 100 тыс. руб. в год.

Раньше расценки на подключение к системе были ниже – около 10 тыс. руб., однако ситуация изменилась после того, как ужесточилось законодательство по защите персональных данных и введена аттестация рабочих мест. И в соответствии с приказом Минэкономразвития с 1 ноября она станет обязательной. До этой даты ее необходимо пройти туроператорам, уже работающим в ГИС. А новым компаниям и сейчас зарегистрироваться в «Электронной путевке» без выполнения аттестационных требований не получится. И после 1 ноября тех, кто не выполнит эти нормы, ждет отключение от системы, причем проблема может стать массовой. Например, как отмечал основатель юридического агентства «Персона Грата», вице-президент РСТ Георгий Мохов, в августе из 4,3 тыс. туроператоров по внутреннему туризму, входящих в федеральный реестр, к ЭП были подключены лишь 10–15%.

Напомним, что для туроператоров по выездному туризму передача данных в систему «Электронная путевка» стала обязательной с 15 ноября 2023 года.