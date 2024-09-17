Беларусь презентует туристические ресурсы на форуме в Москве

Когда гостям Беларуси впервые вручают визитную карточку уникального региона в центре европейского континента, на нем чаще всего красуется и природный символ страны - зубр, последний представитель диких бизонов, живущих в парке "Беловежская пуща".

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Хотя, естественно, туристический потенциал десятимиллионной республики значительно богаче и разнообразней, констатируют организаторы национального стенда Синеокой на Международном форуме-выставке "ОТДЫХ Leisure-2024", который встречает гостей в российской столице.

Белорусская экспозиция, уточняет БЕЛТА, организована национальным агентством по туризму, включая региональные структуры из всех шести областей страны. Ведь по оценке экспертов, российская форум-выставка зарекомендовала популярной площадкой, где "представители туристической сферы со всего мира налаживают отношения и куда приезжают лучшие профессионалы и отраслевые эксперты, чтобы делать открытия и вести бизнес" перед осенне-зимним туристическим сезоном.

Кстати, напоминают обозреватели, первая программа по развитию туризма в РБ была принята двадцать лет назад, и за это время в стране удалось значительно увеличить число иностранных туристов, которые приезжают в страну для отдыха, восстановления здоровья и деловых встреч.

Особый интерес стали проявлять зарубежные гости к стране тысячи голубых озер, после того, как шесть лет назад был введен безвизовый режим для иностранных граждан на срок до 30 суток, напоминают новостные порталы.