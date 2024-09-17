Турнир на Байкале не поможет модернизировать инфраструктуру

Турнир по фигурному катанию на открытом льду Байкала не поможет решить проблему с нехваткой гостиниц для туристов, сказал НСН Алексан Мкртчян. По неофициальным данным, ежегодно Байкал посещают два-три миллиона человек, однако в регионе есть серьезные проблемы с число отелей и гостиниц для туристов, рассказал в эфире НСН вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.

Первый канал ранее анонсировал новый российский турнир по фигурному катанию на открытом льду Байкала. Он состоится весной 2025 года. Мкртчян указал на сложности путешествия на Байкал.

«У Байкала и так все хорошо с туристами. На Байкале другая проблема - где жить. Предположим, что специально на этот турнир приедут минимум 15-20 тысяч новых туристов. Где эти 15 тысяч человек будут жить? На Байкале и так в это время проблема с номерами. Главное, о чем должны подумать организаторы этого турнира, - проблема расселения. Предвосхищая ситуацию, я могу сказать так, что многие люди не приедут по двум причинам: негде жить или то, что им предложат жилье за 20-30 тысяч рублей в сутки. Плюс не из каждого города России можно добраться до Иркутска. Толком никто не знает, сколько человек посещают Байкал ежегодно, потому что многие люди живут в палатках, без всякого учета. Поэтому официальные данные будут небольшие, меньше миллиона человек, а неофициально, я думаю, что два-три миллиона человек ездят на Байкал каждый год», - сказал собеседник НСН.

По его словам, грядущий турнир не станет толчком к развитию инфраструктуры Байкала.

«Сама идея провести чемпионат на открытом льду потрясающая. Байкал - самое глубокое озеро России, и там самый чистый лед. В это время лед Байкала может быть запросто полметра толщиной и при этом оставаться прозрачным. В этом вся прелесть катания на открытом льду, такого никогда не будет на закрытой площадке, где лед всегда белого мутного цвета. К сожалению, только ради этого турнира не произойдет никакой революции: дороги за полгода не построят, самолеты дополнительные никто не пустит. Это не чемпионат мира по футболу, ради которого готовы сделать что-то революционное», - заключил эксперт.

Ранее президент Союза туристических агентств Сергей Голов в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что стоимость пятидневного тура на Байкал начинается от 150 тысяч рублей.