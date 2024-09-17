Сколько денег петербуржцы потратят на отдых в бархатный сезон

В Северной столице все еще стоит очень теплая погода, однако уже совсем скоро в город придет осень. Многие петербуржцы предпочитают отправляться в путешествие именно в этот сезон. На популярных курортах уже не так жарко. Кроме того, после старта учебного года людей в отелях и на пляжах становится заметно меньше. «ФедералПресс» рассказывают, куда предпочитают ездить граждане в бархатный сезон и сколько стоит такой отдых.

Куда ездят петербуржцы в бархатный сезон

По данным сервиса «Слетать.ру», спрос на туры с вылетом из Петербурга с 1 сентября по 15 октября оказался на 32 % выше, чем в аналогичный диапазон дат годом ранее.

Издание «Деловой Петербург» добавляет, что чаще всего жители Северной столицы направляются в Турцию. Больше 50 % от общего объема бронирований приходится именно на эту страну. В этом году направление стало еще более популярным.

Кроме того, жители Северной столицы предпочитают отдых в Египте. В этом году в страну также стали ездить чаще, чем в прошлом.

Также туристы с удовольствием отдыхают на российских курортах. Исследователи отмечают, что спросом пользуется Абхазия. В топ-10 популярных курортов вошли Таиланд, ОАЭ, Тунис, Китай, Мальдивы и Вьетнам.

Стоит отметить, что авиарейсы направлением Северная столица – Сочи входят в тройку самых востребованных маршрутов на период с 1 сентября по 31 октября. Среди популярных железнодорожных направлений специалисты перечисляют Адлер, Анапу, Краснодар, Сочи и Новороссийск.

Жители Петербурга также рассматривают варианты морских путешествий на Северо-Западе. В частности, речь идет о Калининградской области. Отдых на Балтийском море бывает достаточно комфортным. Люди продолжают выбирать это направление, особенно теплой осенью.

Некоторые неморские курорты также являются популярными. Гражданам интересны Минводы, Дагестан и Карачаево-Черкесия.

Сколько денег тратят петербуржцы на отдых осенью

Эксперты «Слетать.ру» рассказали, что путешествия в бархатный сезон в этом году заметно подорожали. Например, тур из Петербурга в Египет в среднем стоит около 218 600 рублей, в Турцию – 238 800 рублей, по России – 102 547 рублей. Все туры подорожали по сравнению с прошлой осенью.

Доля стоимости авиабилетов в недельном пакетном туре на двоих в Сочи в середине сентября может достигать порядка 90 %, добавили эксперты АКАР.

На Черноморском побережье в этом сезоне особенно загружены гостиницы – около 75 %. Отдых в Сочи обойдется в среднем 4928 рублей за ночь, в Адлере и Анапе – от 2296 до 3915 рублей.

Специалисты добавляют, что туристы обращают внимание на направления для отдыха, исходя из наличия комфортных прямых маршрутов перевозки, даже если она достаточно дорогая. Однако многие продолжают ездить удобными и привычными маршрутами, даже если сталкиваются с новыми трудностями.