Из-за роста турпотока в Калининградской области построят больше гостиниц

Из-за роста туристического потока инвесторы стали активнее строить в Калининградской области. Об этом говорится в сентябрьском докладе Банка России «Региональная экономика: комментарии ГУ», который опубликовали на сайте регулятора.

«Туристическая отрасль в Калининградской области продолжала оказывать поддержку потреблению. На фоне расширения туристического потока увеличились объемы пассажирских перевозок. Активно строится гостиничная недвижимость. Региональные предприятия продолжили подстраиваться под новые рынки сбыта», — говорится в сообщении.

Говоря об активной стройке, представители ЦБ в первую очередь говорят о коммерческой недвижимости, в том числе гостиницах и отелях. На сегодняшний день на побережье Балтийского моря возводят более 20 апарт-комплексов.

Президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин назвал ошеломляющим поток туристов, который в 2024 году нахлынул в Калининградскую область.