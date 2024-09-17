Турпоток в Калининградскую область этим летом увеличился

Власти рассказали, сколько туристов посетило Калининградскую область за лето
Калининградскую область за лето посетили около 810 тысяч туристов. Об этом «Клопс» рассказали в региональном министерстве по культуре и туризму в ответ на официальный запрос.
В ведомстве уточнили, что это предварительная оценка.
«Чаще всего к нам приезжают из Москвы (22%), Московской области (13%), Санкт-Петербурга (13%), Свердловской (4%), Ленинградской (3%) областей», — рассказали в министерстве.
В сравнении с прошлым годом число туристов выросло на 9%. С июня по август 2023-го в регионе побывало около 745 тысяч человек.
В турфирмах рассказали, куда летом чаще летали калининградцы и сколько тратили на отдых за границей.