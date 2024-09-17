Россияне назвали лучшие регионы страны для осенних путешествий

Россияне в ходе недавнего опроса выбрали самые живописные направления для путешествий осенью.

Так, 45% опрошенных отдали голос за Карелию, а 39% выбрали Алтай, пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование сервисов «Работа.ру» и «СберАвто».

Также 25% респондентов отметили Санкт-Петербург и Ленинградскую область, 24% — Минеральные Воды, 23% — Калининград, 22% — Пятигорск, а 20% — Кисловодск.

Кроме того, по 16% россиян проголосовали за Иркутскую область, в частности за Байкал, а также за Суздаль и Казань. Ещё 15% хотели бы посетить Москву и Подмосковье, а по 14% — Плёс, Ярославль и Домбай (Карачаево-Черкесия).

Также респонденты в ряду лучших осенних направлений упомянули Красноярский край, Адыгею и Владивосток.

Ранее руководитель комиссии Российского союза туриндустрии по круизам Алексей Растегаев в беседе с НСН заявил о росте спроса на речные круизы.