Квесты, походы и обучение: какой будет неделя туризма в Забайкалье

Традиционная, уже четвертая по счету, Неделя туризма в Забайкальском крае обещает стать насыщенной на события. Программа мероприятий уже сформирована, любой желающий сможет ознакомиться с ней и найти занятие по душе

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« Каждый год сфера туризма нашего региона меняется, становится лучше. Вместе с ней совершенствуется и этот семидневный праздник — неделя, за которую каждый может узнать о Забайкалье много нового и влюбиться в него. Площадки разные, разные и форматы. Причем походы, деловые встречи, квесты будут проводиться не только в Чите, но и в районах региона. Ведь туризм активно развивается по всей территории. Конечно, наша главная задача — рассказать о том, как многогранен и как прекрасен туризм Забайкалья сегодня. Пусть молодой, но уверенный в своих силах и своем будущем», — сказала министр экономического развития Забайкалья Жаргалма Бадмажапова.

Мероприятия Недели туризма пройдут в селах Новосалия, Доронинское, Доно, Кадая, городе Нерчинске.