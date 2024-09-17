В России запустят проект биометрической регистрации в гостиницах

В IV квартале 2024 года в России начнется пилотный проект по внедрению биометрического заселения в гостиницы. Как сообщил замминистра экономического развития Сергей Назаров, проект реализуется совместно с оператором ГИС ЕБС, АО «Центр биометрических технологий». Внедрение новой системы будет происходить поэтапно в течение второй половины года.

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Система биометрической регистрации призвана снизить нагрузку на сотрудников гостиниц и сократить время заселения. Это особенно важно для быстрого обслуживания больших групп туристов в периоды массовых мероприятий и туристического сезона.

Гостиницы, которые будут участвовать в проекте, предоставят гостям возможность выбора между традиционной регистрацией по паспорту и биометрической идентификацией через ГИС ЕБС. Это нововведение обеспечит дополнительное удобство для туристов, у которых нет паспорта при себе.