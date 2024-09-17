Глэмпинги стали одним из самых любимых мест отдыха в Тверской области

Управляющий тверского отделения Банка России Николай Комаров заявил, что в Тверской области значительная часть туристов предпочитает отдыхать на природе. В связи с этим наблюдается рост популярности глэмпингов, которые обеспечивают комфортный досуг на природных территориях.

По оценкам региональных туроператоров, на 15–20% вырос спрос на поездки выходного дня, а также популярность автомобильного туризма. Вместе с этим увеличилось и количество мест для отдыха. Помимо глэмпингов, открываются новые санатории и отели. Как сообщает Министерство туризма Тверской области, с мая по август 2024 года регион посетило полтора миллиона человек, а загородные места размещения оказались загружены на 90%.

На строительство глэмпингов в Курской области из федерального бюджета выделили 61 млн рублей.

Ранее сообщалось, что глэмпинги стали одними из самых популярных форматов отдыха на природе. Спрос на них в некоторых регионах вырос в три раза.