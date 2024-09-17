Куда съездить из Минвод на электричке: идеи бюджетного путешествия

Знакомство с курортами Кавминвод быстро, недорого и насыщенно — не рекламный слоган, а идея для небольшого путешествия. На электричке. Отправная точка — Минеральные Воды.

Белоснежное здание городского железнодорожного вокзала, которому в 2025 году исполнится 150 лет, встречает изящными колоннами и башней с часами. Внутри — фрески с Эльбрусом, зеркальный купол и роскошная лепнина. Все это еще на старте заряжает на атмосферную поездку по региону на электричке.

Иноземцево

Первая остановка, Иноземцево, уже через 22 минуты. В поселке есть памятник архитектуры XIX века — Дом Рошке. Владельцем здания был знаменитый в ту пору немецкий повар Иоганн Рошке. В небольшом домике располагалась кофейня, куда заглядывали Александр Пушкин, Михаил Глинка, Лев Толстой.

Михаил Лермонтов дружил с семьей Рошке и часто обедал здесь с приятелями. Именно отсюда поэт отправился на последнюю дуэль, бросив напоследок:

«Иохан, приготовьте ящик шампанского за мой счет. Мы скоро вернемся из Пятигорска».

Сегодня здесь работает музей Лермонтова.

59 руб. 50 коп.

22 минуты

Лермонтовский

Следующая станция — Лермонтовский. В километре от нее находится памятник, посвященный дуэли Лермонтова и Мартынова. Где произошла трагедия, точно не известно. Обелиск с бетонными пулями и восседающими по углам грифами установлен в предполагаемом месте у подножия Машука. Поляна с восьмиметровым памятником до сих пор передает атмосферу того рокового дня.

77 руб. (от станции Минеральные Воды), 17 руб. 50 коп. (от станции Иноземцево)

29 минут (от станции Минеральные Воды), 6 минут (от станции Иноземцево)

Пятигорск

Прогулку по местам русского классика можно продолжить, если выйти на следующей станции — в Пятигорске. Поклонникам поэта стоит заглянуть в Лермонтовский музей — небольшой домик, где писатель провел два летних месяца и куда его привезли после дуэли.

Вообще, Пятигорск — одна большая достопримечательность. В городе, который на языке глухонемых обозначают как два направленных друг на друга пистолета, более 150 памятников истории, культуры и архитектуры.

Например, можно прогуляться по парку «Цветник», который был заложен по чертежам братьев Бернардацци. Здесь расположена красивейшая Лермонтовская галерея и грот Дианы, где поэт танцевал на своем последнем балу. В хорошую погоду с площадки у ажурной Китайской беседки открывается вид на горы. В парке также есть Эолова Арфа, где когда-то действительно звучал этот инструмент.

Пятигорск является еще и одним из старейших бальнеологических курортов. Здесь есть питьевые галереи с минеральной водой, десятки санаториев, терренкуры, крупнейшая в Европе радоновая лечебница и уникальное подземное озеро Провал. То самое, на ремонт которого собирал деньги Остап Бендер.

91 руб. (от станции Минеральные Воды), 14 руб. (от станции Лермонтовский)

35 минут (от станции Минеральные Воды), 5 минут (от станции Лермонтовский)

Ессентуки

Ессентуки известны одноименной минеральной водой. И неспроста: именно бювет источника № 17 был первым основательным зданием курорта. Вокруг питьевой галереи разбит Лечебный парк, и знакомство с городом можно начать с прогулки по нему. Здесь также есть Николаевские ванны с мраморными купальнями и Цандеровский институт механотерапии, где можно позаниматься на дореволюционных тренажерах. А еще в Ессентуках расположено самое высокое на Северном Кавказе «чертово колесо» — 65 метров.

На окраине парка стоит столетняя грязелечебница имени Семашко. Окруженное флером античности здание благодаря своему эффектному фасаду популярно среди любителей селфи. Здесь можно посетить процедуры с тамбуканской грязью или попасть на экскурсию по внутренним залам, лечебному корпусу и грязехранилищу.

В окрестностях Ессентуков находится самая высокая в России статуя Иисуса. Храмовый комплекс, где находится 22-метровый монумент, прозвали «Рио-де-Кавказ». Место примечательно хранящимися здесь святынями. В их числе — виноградная лоза с горы Афон, по поверью помогающая бесплодным супругам.

150 руб. 50 коп. (от станции Минеральные Воды), 73 руб. 50 коп. (от станции Пятигорск)

56 минут (от станции Минеральные Воды), 20 минут (от станции Пятигорск)

Кисловодск

Кисловодск, один из самых солнечных городов региона, славится курортным парком. На площади почти 1000 га можно полюбоваться причудливыми памятниками природы, Долиной роз, цветочным календарем, прогуляться по набережной реки Ольховка и отдохнуть у Зеркального пруда, где, как утверждают старожилы, любил бывать князь Михаил Романов. На канатной дороге можно отправиться к плато Джинальского хребта. Сердце парка — Нарзанная галерея, где под шестигранным стеклянным куполом бьет ключом чистейшая вода.

После прогулки стоит заглянуть в музей «Крепость» с загадочными черепами VII—X веков, каменными скифскими изваяниями и нарзанной ванной, в которой, по легенде, купался Пушкин. В литературно-музыкальном музее «Дача Шаляпина», где оперный певец провел лето 1917 года, можно увидеть семейные реликвии великого баса.

В пригороде Кисловодска есть три локации для любителей природных памятников. Это гора Кольцо, скала «Замок коварства и любви» и природный комплекс «Медовые водопады».