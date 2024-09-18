Бархатный сезон в Сочи могут испортить смерчи и шторм

Власти Сочи и Сириуса в среду утром выступили с предупреждением об ухудшении погоды – на участке Магри – Веселое могут сформироваться смерчи, ожидается дождь и крепкий ветер. Коммунальные службы перевели на усиленный режим работы, автомобилистам рекомендовали не оставлять машины у деревьев, а туристам – отказаться от отдыха у воды.

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Но пока официальной информации о закрытии пляжей не поступало. И, судя по сочинским веб-камерам, погода на курорте вполне приемлемая – солнечно, на море волнение, правда пока не критичное. Отдыхающих у воды также хватает (хотя это не идет ни в какое сравнение с тем, что было летом или даже в середине сентября), некоторые купаются – как признаются туристы, температура моря вполне комфортна.

По данным сервиса Gismeteo, дожди в Сочи вероятны в ближайшие 3 дня, а вот на выходных должна установиться солнечная погода. К сожалению, ненадолго.

Похожая картина наблюдается и на других краснодарских курортах: в Анапе, Геленджике, Туапсе – небо ясное, туристы не разбежались. Хотя вчера было тревожно. Отдыхающие публиковали в соцсетях кадры шторма возле Анапы и смерчей над Новороссийском. Некоторых смельчаков непогода, впрочем, не смущала.

«Волны были вчера в Сукко огонь, страшно немного, а вода, как парное молоко, выходить не хотелось», – поделился один из купальщиков.

Сегодня на краснодарских курортах в среднем +25 градусов, а еще неделю назад в Сочи, как писал TourDom.ru, стояла тропическая жара +37 по Цельсию. По словам председателя Экспертного совета Ассоциации отельеров АМОС Дмитрия Богданова, отдыхающих на курорте было не меньше, чем в пик лета: пляжи заполнены, при этом не во всех востребованных гостиницах можно найти свободные номера на сентябрьские даты.