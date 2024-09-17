В Сочи из-за непогоды закрыли пляжи

Пляжи в Сочи закрыли для купания во вторник из соображений безопасности в связи с непогодой. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации курорта.

"Пляжи сегодня закрыты [в связи с действующим штормовым предупреждением]", - сказал собеседник агентства.

Ранее региональный главк МЧС России распространил штормовое предупреждение, согласно которому в Краснодарском крае с 16 по 17 сентября ожидается сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра с порывами до 23 м/с. Также на участках от Анапы до Магри и от Магри до Веселого существует опасность формирования смерчей над морем. По данным властей Сочи, в ночь с понедельника на вторник на курорте выпало 30 мм осадков, было также зафиксировано падение трех деревьев в Лазаревском районе курорта, их убрали специалисты.