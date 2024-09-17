Проезд к популярному пляжу во Владивостоке перекрыли до конца месяца

Владивосток, начавший осень с громких строительных перемен, лишил горожан возможности легко добраться до одного из самых популярных мест отдыха – недавно благоустроенного пляжа «Кунгасного». В начале недели желающие совершить вечерний променад у моря обнаружили, что главный спуск к этому месту основательно перекопан.

«Проезд здесь закрыт до конца сентября», – заявили рабочие возмущенным местным жителям.

Автомобильный проезд перекрыт прямо на пути к главному и, самое главное, асфальтированному спуску к пляжу – напротив дома, расположенного по адресу6 ул. Мыс Кунгасный, 1а. Причина – проведение работ по прокладке водовода к новому жилому комплексу Maclay на мысы.

Как минимум до конца этого месяца желающим понежиться на берегу Амурского залива придется искать альтернативные маршруты для проезда к пляжу. Первооткрыватели обходных путей уже заявили, что другие дороги, ведущие к заветному пляжу, мягко говоря, далеки от идеала и подходят не для всех. В распоряжении автомобилистов только разбитая грунтовая дорога около переезда или остановки «Анисимова».

«Один дождь и мы вообще без пляжа останемся. С одной стороны, понятно, администрация правильное дело делает, но с другой – почему именно сейчас, в бархатный сезон? Чиновники же тоже во Владивостоке живут и знают, что в сентябре люди купаются даже чаще, чем летом», – возмущается один из местных жителей.

Инициаторы запуска работ не видят ничего страшного во временном перекрытии, ведь пеший доступ к пляжу сохранен и никто не будет останавливать людей, решивших совершить небольшой марш-бросок к морской воде в последние теплые деньки.

Однако, житель Владивостока Иван в разговоре с журналистом «ФедералПресс» объяснил, что автомобильный проезд к Кунгасному крайне востребован у местного населения в связи с тем, что пляж является одним из самых удаленных мест отдыха, куда сложно добраться даже общественным транспортом.

«Пешком пройти можно, конечно. Я хожу, например. Но мама с детьми уже сюда не придет, бабушки с дедушками тоже вряд ли смогут преодолеть расстояние до моря, а автобус сюда и до работ не ходил», – посетовал Иван.

Отметим, что несмотря на то, что купание на пляже Кунгасном официально запрещено из-за сбросов канализации, жители Владивостока все равно тянутся к этому месту благодаря его современной инфраструктуре. Благодаря арендатору пляж чист и ухожен, вдоль береговой линии уложен деревянный настил и расположены бесплатные лежаки для принятия солнечных ванн. Если даже специально обустроенная фотозона для любителей пофотографироваться.

Кстати, как раз к завершению ремонтных работ на водоводе, на пляже официально откроют еще одну достопримечательность – светящуюся арку под названием «Жизнь в любви». Этот арт-объект, установленный общественным движением «PRO жизнь», был задуман как романтическое место для влюбленных пар и семей, откуда можно любоваться восходами и закатами или даже сделать предложение руки и сердца на фоне живописного моря.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что бархатный сезон в Приморском крае подходит к концу. Уже на этой неделе регион ждет скачок температур в сторону холода. Подробности читайте в материале.