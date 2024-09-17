В Екатеринбурге устроят банный фестиваль

В Екатеринбурге 22 сентября ожидается захватывающее событие — Фестиваль русской культуры, который пройдет на территории банного комплекса «Три Богатыря».

С раннего утра и до самого вечера посетителей ждёт погружение в мир традиций русского народа, а также в уникальную атмосферу банной культуры, которая так бережно сохраняется и передаётся из поколения в поколение, обещают организаторы. Этот праздник станет отличным поводом провести выходной день вместе с семьёй, наслаждаясь аутентичной атмосферой русской деревни. Гостей фестиваля порадуют уральскими пельменями, приготовленными по старинным рецептам, а также предложат попариться и узнать о пользе бани и местных трав, которые обладают целебными свойствами.

Организаторы фестиваля, представители Уральского банного союза, обещают массу увлекательных мероприятий. В рамках праздника развернётся ярмарка фермерской продукции и рукодельных товаров, где каждый сможет найти что-то необычное и подарить себе или близким. Также пройдет захватывающий чемпионат по банному мастерству на Кубок Екатеринбурга, в котором будут соревноваться лучшие специалисты этой области. Жюри оценит участников, основываясь на профессиональных критериях.

В течение всего дня гостей ждут разнообразные развлечения: бесплатные коллективные парения, мастер-классы, дегустации традиционных блюд и напитков, а также розыгрыши призов. Фестиваль станет ярким событием, насыщенным эмоциями и возможностями для общения с единомышленниками, ведь настоящая русская культура — это не только традиции, но и чувство братства и гостеприимства.

Ранее ИА «Уральский меридиан» писало, что пострадавшая от пара в бане жительница Екатеринбурга отсудила 600 тысяч рублей.