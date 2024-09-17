В Оренбуржье появился новый туристический маршрут

Частью нового туристического маршрута стал «Бузулукский бор». Об этом сообщают в пресс-службе нацпарка.

Автолюбители в рамках туристического маршрута «Реликтовая жемчужина» на протяжении четырех дней посетят достопримечательности и доедут до нацпарка. На маршруте протяженностью 285 километров туристов ждут музеи и исторические сооружения, Святые пещеры, Сорочинское водохранилище и культурный комплекс.

Также туристы посетят «Бузулукский бор» и его «Заповедное кольцо», экопарк «Царь-бор» и тропу к Царице-сосне.

«Новый туристический маршрут круглогодичный, и Бузулукский бор тоже готов принимать гостей круглый год, - отметил директор национального парка «Бузулукский бор» Андрей Латыпов.

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