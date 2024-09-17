В России набирает популярность загородный отдых на природе

Среди россиян начали пользоваться популярностью отдых на природе и экотуризм. Об этом стало известно из данных сервисов бронирований и турагентств. Запросы на такие туры выросли за год в полтора-два раза, уточняют специалисты туротрасли.

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Лидерами стали Калининградская область и Подмосковье, Алтай и Карелия, особенно востребован такой вид отдыха для поездок на выходные. На фоне спроса выросли и цены – на 20-120%, в зависимости от региона. Согласно данным «Слетать.ру», количество бронирований загородных туров в Московскую область осенью выросло на 73%, в Карелию – на 40%, в Калининградскую область – на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Лидером по спросу на загородные отели, глэмпинги и турбазы этой осенью стала Республика Алтай – более 11% всех бронирований в этом сегменте. А всего за год количество онлайн-бронирований в загородных объектах на Алтае выросло на 70%. Лидер прошлого года – Краснодарский край – опустился на второе место.

Средний чек на загородные туры вырос для Карелии, за год он составил 82,3 тыс. рублей. Для Московской области рост составил 20%, до 82,3 тыс. рублей, для Калининградской области – 22%, до 68,8 тыс. рублей. Средняя продолжительность поездки увеличилась до 5-7 ночей.

В целом, россияне больше всего едут отдыхать в сентябре и на ноябрьские праздники, уточнили в сервисе путешествий «Туту». Вырос спрос на железнодорожные билеты в Севастополь, Рязань и Казань, в топе также Москва, Петербург, Новороссийск и Анапа.