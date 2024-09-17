Эксперт ответил, доступен ли Шерегеш на Новый год для сибиряков

Доступен ли Шерегеш на Новый год для сибиряков: ответ эксперта
Туристические операторы начали продавать туры по России на Новый год и Рождество. Любители активного отдыха традиционно выбирают Шерегеш. Однако в этом году цены довольно высокие. Об этом в разговоре с «ФедералПресс» рассказала руководитель туристического агентства Анастасия Дядич.
«В этом году отдохнуть в Шерегеше проще москвичам, чем омичам. На Новый год автобусов уже нет вообще, последний приезжает 27 декабря, а следующий уезжает лишь после праздников. На новогодние каникулы выездов из Омска в Шерегеш нет, но тут и понятно. Большинство едет на машинах, да и московские туроператоры ставят на отели жесткую бронь и из Москвы в Шерегеш есть чартеры», – отметила Анастасия Дядич.
Глава омского турагентства уточнила, что из Москвы гораздо легче приобрести тур и улететь в Шерегеш, чем из Омска. Причем такая тенденция сохраняется уже несколько лет.
«На 8 марта уже нет в наличие номеров. В поселке много новых отелей, а на горе – мало мест, но это единичные случаи. В этом году не работают Спортотел-1 и Спортотель-2. Поэтому кто хотел бы отдохнуть в Шерегеше даже не на Новый год, надо бронировать уже сейчас, еще месяц и ничего не будет», – резюмировала руководитель турагентства. Напомним, как добраться, где жить и что попробовать на самом зимнем курорте Сибири.