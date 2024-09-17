Эксперт ответил, доступен ли Шерегеш на Новый год для сибиряков

Туристические операторы начали продавать туры по России на Новый год и Рождество. Любители активного отдыха традиционно выбирают Шерегеш. Однако в этом году цены довольно высокие. Об этом в разговоре с «ФедералПресс» рассказала руководитель туристического агентства Анастасия Дядич.

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«В этом году отдохнуть в Шерегеше проще москвичам, чем омичам. На Новый год автобусов уже нет вообще, последний приезжает 27 декабря, а следующий уезжает лишь после праздников. На новогодние каникулы выездов из Омска в Шерегеш нет, но тут и понятно. Большинство едет на машинах, да и московские туроператоры ставят на отели жесткую бронь и из Москвы в Шерегеш есть чартеры», – отметила Анастасия Дядич.

Глава омского турагентства уточнила, что из Москвы гораздо легче приобрести тур и улететь в Шерегеш, чем из Омска. Причем такая тенденция сохраняется уже несколько лет.