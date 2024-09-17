Рейсы из Новосибирска и Кемерово задерживаются на 4–6 часов

Из-за сильного тумана рейсы в Новосибирске, Кемерово и Горно-Алтайске существенно отклоняются от расписания. Несколько лайнеров, летевших в эти аэропорты, ушли на запасной аэродром в Барнауле.

Рейс S7 Airlines из Новосибирска в Москву S7 2504 перенесли на 6 часов. По графику лайнер должен был покинуть аэропорт Толмачево в 08:25, теперь на онлайн-табло воздушной гавани стоит время вылета 14:20. На 5 часов отложила вылет своего самолета из Новосибирска в столицу авиакомпания «Алроса»: вместо 13:35 по расписанию пассажиров повезут в столицу в 18:30.

На такое же время опаздывает с прибытием в аэропорт Толмачево борт S7 Airlines из Кемерово. На 3,5 часа отклонились от расписания рейсы авиакомпании, летевшие из Москвы и Барнаула.

В Кемерово на 6 часов позже ожидают борт «Аэрофлота» из Новосибирска, соответственно, его обратный вылет в Толмачево отложен на 5 часов. В Москву рейс нацперевозчика SU 1451 отправился с четырехчасовым отклонением. Другой рейс в столицу, SU 1457, покинул кемеровский аэропорт на 3 часа позже, чем планировалось.

Сбои по метеоусловиям наблюдаются и в работе аэропорта Горно-Алтайска. Самолеты из Москвы и Санкт-Петербурга авиакомпаний «Аэрофлот» и Nordwind прибывают с заметным опозданием.

Северо-Западная транспортная прокуратура заявила, что взяла на контроль соблюдение прав пассажиров в части получения дополнительных услуг из-за задержек авиарейсов.

Ранее TourDom.ru писал о сбое в расписании «Аэрофлота» на маршруте Владивосток – Пхукет из-за тайфуна «Бебинка», бушевавшего в Китае. Рейс нацперевозчика прибыл в Приморье с 20-часовым опозданием.