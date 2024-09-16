Правила введения туристического налога хотят уточнить

В Госдуме хотят выяснить, должны ли муниципалитеты вводить туристический налог на всю свою территорию. Об этом «Парламентской газете» 16 сентября сказала зампредседателя Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко.

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С 1 января 2025 года в России появится новый вид налога — туристический, который устанавливается по итогам эксперимента по взиманию курортного сбора.

Однако у регионов возникло очень много вопросов, отметила депутат. Например, нет понимания, это императивное требование или оно остается на усмотрение региона.

«Мы сейчас как раз ведем дискуссию с Минфином даже вот в этом вопросе», — сообщила парламентарий.

Кроме того, из закона выпадают специально созданные туристические экономические зоны, которые не подчиняются муниципальным образованиям, обратила внимание Костенко.

Также не учитывается сезонность туристических потоков.

«Регионы предлагают более гибко подойти к этой системе и иметь возможность в течение года, например, устанавливать разную величину налога», — пояснила депутат.

Сейчас в комитете создана рабочая группа, чтобы доработать нормы и получить необходимые разъяснения.