Бархатный сезон в Крыму: туристов на полуострове больше, чем годом ранее

Количество бронирований отелей в Крыму на сентябрьские даты увеличилось на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это следует из статистики платформы для гостиничного бизнеса Travelline.

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Тот факт, что отдых на полуострове в бархатный сезон пользуется более высоким спросом, чем годом ранее, подтвердил порталу TourDom.ru коммерческий директор ТОК «Судак» Геннадий Косарев. По его словам, несмотря на то что начался учебный год и по домам разъехалась часть туристов с детьми-школьниками, а также студенты, отдыхающих на курортах по-прежнему много. Набережные заполнены людьми, в городах до сих пор случаются автомобильные пробки – многие приезжают на личных авто как по Крымскому мосту, так и по дороге через новые российские регионы.

«Если в прошлом году даже на пике высокого сезона средняя загрузка гостиниц не превышала 60%, то сейчас, в сентябре, она более 80%», – рассказал специалист.

Спросу способствует благоприятная погода – море прогрелось до 25–26 градусов, по прогнозам, до середины октября вода не остынет ниже 19. Кроме того, туристов привлекают приемлемые цены на гостиницы:

«Большинство отельеров не увеличивали тарифы в этом году, а по сравнению с позапрошлым сезоном – 2022 стоимость номеров подросла на 10–15% только у тех, кто использует динамическое ценообразование», – говорит Геннадий Косарев.

Проблем со свободными местами в отелях на сентябрь на восточном побережье Крыма, по словам эксперта, сейчас нет.

Что касается южного берега, то в большинстве востребованных гостиниц также можно забронировать номера. Например, неделя проживания с 21 по 28 сентября в «Ялта-Интурист» 4* обойдется от 83 тыс. руб. за двоих – включены завтраки (здесь и далее указаны наличие и цены, актуальные по состоянию на 17:00 16 сентября. – Ред.). Люкс с видом на парк в Oreanda Resort & Spa 4* стоит от 134 тыс. руб. на те же даты. Двухместный standard в санатории Foros Wellness & Park 4* – 116 тыс. руб.

Более бюджетные варианты 3* в Большой Ялте можно забронировать от 20 тыс. руб. за неделю на двоих.

Для тех, кто предпочитает комфорт, есть свободные номера и в отелях 5*, стоимость недельного размещения – от 220 тыс. руб. Одно из немногих исключений – комплекс Mriya Resort & Spa 5*, на даты с 21 по 28 сентября в нем доступны для бронирования только виллы по цене от 1 млн 494 тыс. руб.

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