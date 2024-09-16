Определение детского туризма хотят прописать в законе

В законодательстве хотят закрепить специфику работы детских лагерей и услуг детского туризма. Об этом «Парламентской газете» 16 сентября сказала зампредседателя Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко.

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В сфере детского отдыха нужно наводить порядок, в том числе в законодательном плане, считает депутат.

«Мы сейчас разрабатываем совместно с Ассоциацией детского отдыха законодательные изменения, которые как раз уберут дисбалансы в этой сфере и все-таки определят: что такое детский туризм, кто может оказывать эти услуги, в чем их специфика, в чем их отличие, например, от деятельности детских лагерей, в чем специфика работы детских лагерей», — сообщила Костенко.

Это важно для понимания, кто с какой группой детей работает, добавила она. С другой стороны, необходима господдержка этого сектора, уверена парламентарий.