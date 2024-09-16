В Госдуме вернутся к обсуждению туристических автомаршрутов

Через несколько месяцев депутаты, активисты и представители Минэкономразвития обсудят выделение туристических автомаршрутов, которые стоит развивать. Об этом «Парламентской газете» 16 сентября сказала зампредседателя Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко.

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Ранее парламентарии предложили проанализировать недостатки уже разработанных автомобильных туристических маршрутов и пересмотреть подходы к созданию новых маршрутов.

При этом сейчас в России проходит акция, во время которой автотуристы преодолевают маршрут протяженностью 100 тысяч километров. Совместно с Комитетом Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры они в том числе изучают состояние дорог, инфраструктуры и подбирают те маршруты, которые действительно имеет смысл развивать, сообщила Костенко.