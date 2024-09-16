На территории старого петербургского санатория возведут 18 новых комплексов

Санаторий «Северная Ривьера», расположенный на берегу бухты Финского залива в Зеленогорске, частично снесут и перестроят. На территории 14 гектаров под Санкт-Петербургом планируют возвести 18 трех- и пятиэтажных комплексов. Там появятся внутренние и наружные спортивные, релаксационные, лечебные бассейны, пишет РБК.

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«Новым якорным объектом санатория "Северная Ривьера" должен стать лечебно–термальный комплекс. На территории комплекса предлагается открыть внутренние и наружные спортивные, релаксационные, лечебные бассейны», — сказано в проекте планировки.

В термальных бассейнах новой «Северной Ривьеры» будут 15- и 1,5-процентные солевые растворы. Также появятся термальные тренажерные бассейны и несколько саун. Согласно проекту, сносу подлежат здания столовой и реконструкция четырех уже существующих объектов. После перестройки санатория общая площадь комплексов составит около 72,8 тысячи квадратных метров.

Правительство России 2 сентября распорядилось подписать соглашение с Монголией по реконструкции ТЭЦ-3 в Улан-Баторе. Проект был представлен Минэнерго РФ, согласован с МИД и другими заинтересованными ведомствами. Монголия уже проработала документ.