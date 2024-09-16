В Башкирии сформируют туристический код города Бирска

Бирск в Башкирии благодаря нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» получил грант на развитие туристического кода, внедрение которого в том числе поспособствует развитию бизнеса. Об этом сообщили в министерстве предпринимательства и туризма республики.

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«Завершился конкурсный отбор на предоставление субсидий на государственную поддержку программ по проектированию туристического кода. Победителем определен город Бирск. Проект включает обустройство уличной навигации, создание туристско-информационного центра», — сказали в министерстве.

Благодаря гранту в центре Бирска также установят информационные стенды, арт-объекты, световые инсталляции, оснастят площадки и места для праздничных городских ярмарок. Как отметила исполняющая обязанности министра предпринимательства и туризма республики Зухра Гордиенко, реализация проекта повысит качество отдыха жителей и гостей города и поможет развитию бизнеса.

В прошедшем году благодаря гранту по нацпроекту в Уфе обустроили ярмарочные и событийные зоны, смотровые площадки, установили различные элементы благоустройства и знаки навигации.

Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» предполагает увеличение количества путешествий по России к 2030 году до 140 млн в год, а также обеспечение экономического роста в стране за счет мультипликативности туристической отрасли. Нацпроект поможет сделать путешествия по России удобными, безопасными и интересными. Нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2019 года.