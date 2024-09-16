Гостевые дома планируют встроить в систему туристических мест размещения

Законопроект о классификации мест размещения туристов планируют принять в ближайшее время. Об этом «Парламентской газете» 16 сентября сказала зампредседателя Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко.

© Парламентская газета

На рассмотрении Госдумы находится законопроект о гостевых домах, который был внесен в палату в июле 2023 года группой депутатов и рассмотрен в первом чтении. Также разработан законопроект о классификации мест размещения.

«Мы планируем, что сначала примем общий закон о классификации мест размещения туристических и уже вмонтируем в эту систему гостевые дома, потому что на сегодняшний день классификация обязательна была только для гостиниц. И в связи с тем, что не было в том числе ответственности за это, в принципе гостиницы достаточно свободно к этому относились. С другой стороны, отсутствовали жесткие правила контроля в этой сфере, и гостиницам приходилось платить непонятно за какие услуги этим структурам, которые проводили классификацию», — пояснила Костенко.

Сейчас создается единая система всех мест размещения, она расширяется, рассказала депутат. Предполагается добавить в нее турбазы, санатории, гостевые дома.