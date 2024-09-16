Адыгея – небольшая республика на юге России, расположенная в предгорьях Кавказа. Этот регион, граничащий с Краснодарским краем, часто остается в тени более известных туристических направлений.

Природа этого края захватывает дух. Величественные горы Кавказского хребта, покрытые густыми лесами, подойдут любителям горных походов и альпинизма. Здесь находится знаменитое плато Лаго-Наки, известное своими альпийскими лугами и карстовыми пещерами. Живописные реки, такие как Белая и Киша, предлагают отличные возможности для рафтинга и рыбалки.

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История Адыгеи также представляет большой интерес. Этот регион был домом для древних цивилизаций, о чем свидетельствуют многочисленные дольмены – мегалитические сооружения, датируемые бронзовым веком. Регион имеет богатую культуру и традиции, которые бережно сохраняются до сих пор.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @avanturizm.