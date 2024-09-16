Второй Геотрек «Сила Окунево» собрал сотни любителей туризма

В минувшие выходные в деревне Окунево Муромцевского района во второй раз состоялся Геотрек "Сила Окунево". Как это было - в нашем материале.

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Туристско-спортивное мероприятие - Геотрек "Сила Окунево" состоялось в минувшие выходные в деревне Окунево Муромцевского района. Любой желающий мог пройти или пробежать не соревновательную дистанцию в 20, 30 и 50 км по живописным местам Омской области. Впервые большую дистанцию прошёл ребёнок.

Геотрек проходит на севере области второй год подряд. Первопроходцами стали 104 человека. В этом году количество участников увеличилось вдвое - 200 человек и три дистанции. Желающих было больше, но, по словам организаторов, ограничить число слотов пришлось из-за небольшого количества мест размещения в Окунево. Несмотря на это, масштабный праздник удался.

"Геотрек - это не про соревнование, достижение, первое и последнее места. Это про потрясающую дружескую атмосферу, про красивые места Омской области, про радость бытия. Каждый сам выбирает комфортный темп прогулки. Это позволяет насладиться видами, свежим воздухом, общением. Это событие - наше воплощение любви к туризму, и мы счастливы, что нам есть с кем разделить это чувство. Как организаторы, конечно, мы очень устали. Мало спали и много ходили, но вся эта усталость растворилась во множестве искренних благодарных отзывов участников. В этом году к проекту присоединились новые партнёры. Всё больше компаний и людей поддерживают это событие, понимая его значимость и востребованность. Вклад был весомым. Мы благодарны каждому! Особенно хочется поблагодарить администрацию Муромцевского района, региональное Министерство культуры и омскую инженерно-строительную компанию, которая помогла сделать множество сюрпризов для всех", - рассказала лидер проекта "Фил Трэвел", автор идеи и организатор Геотрека Анна Статва.

Как и в первый раз, мероприятие, организованное командой проекта "Фил Трэвел" и его руководителем Анной Статвой было приурочено ко Всемирному дню туризма (отмечается 27 сентября). По датам решено было провести Геотрек чуть раньше, чтобы застать бабье лето в краю Пяти озёр во всей его красе.

Дистанции проложили таким образом, чтобы охватить и разнообразный берег реки Тары, живописные окрестности деревень Окунево и Танатово и, конечно же, неповторимые сибирские леса. Организаторы учли пожелания участников прошлого года и добавили путь по местам, где не могли проехать даже вездеходные машины.

На разные дистанции вышли участники в возрасте от 10 до 76 лет.

114 человек прошли по 20 км, 59 участников одолели 30 км. А 27 человек замахнулись и смогли пройти 50 км, финишировав на закате.

"Второй раз и уже осознанно вышла на дистанцию 50 км с желанием прошагать в хорошем спортивном режиме. Трасса была удивительной, разнообразной и прекрасной. Кроссовки были сначала сухими, потом насквозь мокрыми, потом с комками грязи, потом полные песка и травы. Кайф, в общем. Борщ с салом и ароматный кофеёк на 30 км - были самой благословенной едой. А на гречке с тушёнкой из лося от Серёги дошли до самого финиша. Самыми драгоценными для меня в этот Геотрек оказались мои попутчики. Люди, с которыми было сложно сдаться, которые понимали тебя как никто, которым потом хотелось отдать все сосиски, полмира и пиво на вечеринке, потому что они просто были рядом, когда ты преодолевал свой путь и "своих демонов", - делится эмоциями одна из участниц Мария Белова.

Впервые в этом году в Геотреке в качестве участника на дистанцию вышел ребёнок. Организаторы уже назвали его "экспериментальным". Поскольку из-за ответственности за участнкиов и сложности трассы, возраст ранее ограничивали 18+. Однако десятилетняя Влада Гуркина прошла вместе с родителями 20 км.

"Многие хотят выйти на дистанцию с детьми, и чтобы понять, смогут ли они выдержать нагрузку, мы решили провести испытание. В итоге 10-летняя Влада вместе с родителями прошла два десятка километров. Ребёнок финишировал бодрым и весёлым. Так что дистанции для родителей с детьми в будущем быть!" - прокомментировала Анна.

Перед стартом каждый участник получил набор с водой, припасами от спонсоров и свисток, чтобы отпугнуть медведя. Геотрековцев просили ни в коем случае не собирать грибы. Рекомендация носила "обязательный" характер, чтобы никто не потерялся, увлёкшись тихой охотой.

К счастью, подобных ситуаций не возникло. Как и встречи с мохнатым хозяином тайги. Дополнительную безопасность на мероприятии обеспечивали спасатели областного МЧС. Кроме того, всех участников сопровождали направляющие и замыкающие. 30 человек волонтёров делали всё, чтобы всем было комфортно.

"В прошлом году я принял участие в Геотреке как участник. В этот раз захотелось посмотреть, как всё происходит изнутри. Когда Анна Статва предложила стать волонтёром, сразу согласился, и остался в полном восторге! Команда "Фил Трэвел", волонтёры и партнёры подарили настоящий праздник огромному количеству людей, которые даже не догадываются, сколько сил и энергии стоит за всем этим. И это не только предварительно протопанные и помеченные флажками дистанции, это многочисленные договорённости и часы работы без передышки, чтобы всё прошло достойно и красиво: от ленточек на огромной сосне, пунктов питания до десятков литров горячего борща, обеспечение безопасности в тайге. За всем этим стоят люди, которые любят приключения, "движуху" и главное - наш край", - поделился с "Омск Здесь" волонтёр Андрей Курников.

На протяжении всей дистанции располагались точки питания. Каждый мог съесть свежий бутерброд с колбасой, выпить горячий чай со сладеньким для быстрого восстановления сил, и восполнить запасы воды. И, конечно, мотивирующие таблички на деревьях, так полюбившиеся участникам в прошлом году.

Для лёгкого и весёлого прохождения пути организаторы заготовили для прослушивания аудиоэкскурсии и выпуски подкаста об осознанном туризме и психологии путешествий "Конюх Фёдоров" (16+).

На финише у смотровой площадки Окунево встречали фирменным борщом и салом, чаем, кофе, сладостями и арбузами. Всё это предоставили партнёры Геотрека.

Но такой финиш - это ещё не все сюрпризы, которые были заготовлены. Завершали вечер музыкальный концерт, большой костёр и сарделечная вечеринка. Но как бы поздно ни уснули участники в эту ночь, утром все вышли на зажигательную зарядку и экскурсии по Пупу Земли - Окунево. В общем, почитать живые истории участников, которыми они в больших количествах делятся в социальных сетях, можно во "ВКонтакте" по хештегу #геотрек2024.

Пока участники восстанавливают силы и любуются медалями, команда проекта "Фил Трэвел" ко Дню туризма готовится запустить в Омске Школу юного путешественника, а зимой впервые провести в Окунево лыжный Геотрек. О нём подробнее можно прочесть здесь.

Как готовили первый геотрек, что важно знать участникам и в чём особенность места, где проходит одно из интереснейших туристских событий Омской области, читайте здесь.

Живую историю от участника прошлого года, впервые вышедшего на такую дистанцию, найдёте в репортаже: "Да чтоб я ещё раз…": участников геотрека "Сила Окунево" не остановили ни грязь, ни холод, ни мозоли.