В Utair началась распродажа на зимний сезон

Туристам предложили слегка сэкономить на перелетах в зимнем сезоне в Дубай, Сочи и Минводы. В Utair сегодня началась распродажа, где обещают скидку до 50%, но не на все рейсы. На российский юг и Кавказ можно улететь только из Москвы, а вот в ОАЭ только из трех регионов – Тюмени, Сургута и Грозного. Спецпредложение действует до конца сентября, а отправиться на отдых можно с ноября по февраль.

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Редакция TourDom.ru проверила предложения. Round trip в Сочи авиакомпания предлагает в ноябре почти за 12 тыс. без багажа. За место в грузовом отсеке придется доплатить еще около 2,5 тыс. В другие даты у этого же перевозчика придется переплатить до 5 тыс. за круг. А если сравнивать с конкурентами, то это одни из лучших ценников для летающих налегке. На несколько тысяч выше у «Победы». Ну а багажные тарифы Utair на одном уровне с минимальными у S7 и «Аэрофлота», где на борт можно взять более вместительный чемодан cabinsize до 10 кг, а не 5. В новогодние даты туда-обратно расценки на распродаже начинаются от 29,5 тыс. Остальные тенденции схожи.

На перелете в Минводы также можно сэкономить примерно ту же сумму в сравнении с более ранними осенними датами. Round trip из столицы начинается от 10,5 тыс. В новогодние праздники от 27 тыс. налегке. Аналогичный прайс на праздничные даты у «Уральских авиалиний». Почти одинаковые у перевозчиков и багажные тарифы.

Воспользоваться акцией ради перелета в ОАЭ тоже можно. Сэкономить можно до 10 тыс. за round trip, но, скорее всего, только туристам из участвующих в распродаже городов. Либо пассажирам из других регионов маршрутной сети Utair, где нет альтернатив улететь в Дубай. Цены на дорогу туда-обратно из Грозного начинаются от 24,5 тыс. с ручной кладью и от 29 тыс. – с багажом. Из Тюмени и Сургута предложения примерно одинаковые – от 34 с минимальным тарифом и от 38 тыс. – с багажным местом.

Ранее TourDom.ru писал, что туристы могут сэкономить на рейсах в Анталью и Дубай на распродаже «Победы», а у S7 нашлись интересные спецпредложения в Таиланд.