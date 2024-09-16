Ремесла, чай с пах-пахом и Жасмин: в Дербенте собрались «Хранители традиций»

Международный фестиваль «Хранители традиций» шел четыре дня. С 12 по 15 сентября в дербентском парке имени Низами Гянджеви можно было посетить подворья мастеров из всех районов Дагестана. На глазах гостей в арт-квартале креативных индустрий горянки ткали ковры, работали за гончарным кругом, создавая балхарские глиняные шедевры, вышивали старинные узоры. Кузнец демонстрировал ловкость и умение, предлагая зрителям стать подмастерьями.

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На выставке-ярмарке, работавшей все четыре дня, свои экспозиции представили не только мастера из разных районов Дагестана, но и гости из 20 регионов России, Узбекистана, Киргизии и Белоруссии.

В библиотеке-ресторане Noon можно было послушать лекции искусствоведов, историков и этнографов о народных ремеслах и современном искусстве Дагестана. На стратегической сессии, организованной при участии АСИ и Кавказ.РФ, обсуждали концепцию формирования регионального креативного кластера.

Гости фестиваля могли посмотреть шоу канатоходца в шестом поколении Камиля Мамаева, модный показ этнической одежды, выступления звезд дагестанской эстрады. Любителям спорта тоже было чем заняться: организаторы подготовили для них сразу два чемпионата — по нардам и по спортивному программированию.

Поклонники дагестанской кухни ели сочный шашлык и всевозможные виды чуду, а хозяева кафе зазывали всех на чашечку чая с пах-пахом и местными сладостями.

Каждый вечер фестиваля завершался шоу самого большого светомузыкального фонтана в России. А главным подарком для дербентцев стал приезд землячки — певицы Жасмин. В парке под открытым небом она исполнила свои главные и новые музыкальные хиты.

По словам организаторов, мероприятие посетили более 50 тысяч человек.