В 2024 году вырос спрос на путешествия вглубь России

Один из ключевых итогов летнего отдыха - рост внутреннего туризма продолжается, но, не достигнув пика, он перестал расти. Таков один из основных результатов опроса ВЦИОМ, хотя, на первый взгляд, все хорошо. Так, если в прошлом году вообще не отдыхали 38% россиян, то в 2024-м - 33%. Если в прошлом году как отдых дачу выбрали 26%, то сегодня - 21%. Еще 21% активно путешествовали, хотя годом ранее таких было 18%. Среди тех, кто выбрался на отдых, все почти без перемен: 14% поехали в соседние регионы, 8% - на черноморское побережье Кавказа (рост 3,5%), 4% - за границу (рост, 0,7%), 3% - Крым (снижение почти 2%).

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"Случилось две небольшие революции, - считает социолог ВЦИОМ Кирилл Родин, - первая - как люди планировали, так и сделали, вторая - народ широко поехал по стране. И наряду с традиционным отдыхом на море, вырос спрос на путешествия вглубь страны. Это, прежде всего, познавательный туризм, речной и озерный, наметился спрос на заповедный и агротуризм".

При этом Родин заметил, что у портрета отдыха четыре лица. Лидирует все же не путешественник, а дачник, точнее дачница - женщина, как правило, пенсионного возраста. Далее идет домосед - это чаще молодые люди 18-24 лет с ноутбуком или "диванный турист", у которого ограничен материальный ресурс для туров в реале. Тип курортника - тоже молодые люди, но уже от 24 до 35 лет, среднестатистический портрет путешественника - люди среднего возраста до 55 лет и семьи со стабильным материальным положением. При этом главным средством передвижения стал личный автомобиль (53% - четыре человека в машине, почти в 3 раза дешевле, чем четыре билета в поезде ), далее идут - поезд, самолет, мотоцикл и велосипед, пароход. Жить люди предпочитают в отелях - 33%, у родных - 25%, в арендованном жилье - 18%. Далее по убыванию идут гостевые дома, палатки, свое жилье, хостел.

"Люди стали больше тратить на отдых, причем рост цен не главное, так как объемы трат на отдых растут быстрее инфляции, главное - есть на что тратить. Появились туры, не так как хочется многим, но растет сервис. Туризм как услуга начинает окупать себя все больше. Другое дело, что точка роста внутреннего туризма останавливается. Моя гипотеза: чтобы рост внутреннего туризма продолжился, надо развивать его нишевые направления - сельский или агротуризм, винодельни, охотничьи (рыбные) хозяйства, куда хотят до 60% туристов, а 86% - хотят в заповедные зоны, но для этого пока нет условий, хотя туда потянулся инвестор. Наконец, и для молодых "диванных туристов" надо создавать специальные туры и волонтерские программы с доступом туда, куда они хотят, но не могут себе позволить - Байкал, Камчатка, Дальний Восток или программы восстановления памятников истории и культуры".

Тогда, считает Кирилл Родин, есть шансы изменить статистику отдыха лета-2024 к лучшему: 45% довольны тем, как они провели отпуск, 18% считают, что стало хуже, чем было, 20% - все осталось, как было, а остальные затруднились с ответом.