Куда поехать в поисках лучшего супа России

Любителям супов посоветовали отправляться в Адыгею, Сибирь и Бурятию, чтобы попробовать необычные вариации этого блюда. Список регионов, в которых готовят своеобразные супы, составили эксперты онлайн-сервиса «Яндекс Путешествия», материал поступил в редакцию «Ленты.ру».

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Так, в первую очередь специалисты отметили щипс — национальный густой суп адыгейских пастухов.

«В зависимости от ингредиентов существует десятки видов щипса, но по классическому рецепту он готовится на мясной бульоне, в него добавляют пшено и муку для загущения», — уточнили в сервисе.

На втором месте оказались суточные щи в Сибири — традиционное блюдо русской кухни из варенной квашенной капусты. Эксперты добавили, что в старину щи зимой выносили на улицу на ночь, а на следующий день грели.

«Из-за мороза квашенная капуста становилась не такой острой и более приятной на вкус», — говорится в материале.

Россиянам также советуют попробовать хирмаса в Бурятии — традиционное блюдо из баранины с потрохами, в которое добавляется лапша. Кроме того, специалисты рекомендовали отправляться в Республику Мордовия за селянкой по-мордовски (готовится из субпродуктов, а главные ингредиент — легкое) и на Северный Кавказ за лывжой (суп из говядины с добавлением овощей и особыми приправами).

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