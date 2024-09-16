Канатные дороги на горных курортах Сочи временно закрыли из-за непогоды

Курорт "Роза Хутор" в Сочи временно ограничил работу канатных дорог и туристических маршрутов и развлечений из-за активного грозового фронта в горах. Об этом сообщается в Telegram-канале курорта.

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"Над курортом грозовой фронт. Приостановили работу канатные дороги: "Эдельвейс", "Волчья скала". "Эдельвейс" работает на подъем гостей из Парка водопадов. [Канатные дороги] "Кавказский экспресс" и "Заповедный лес" работают только на спуск. Посадка наверх приостановлена. Родельбан приостановил работу. Тюбинг [закрыт]. Закрыли тропы: "Крокус", "Фиалка", "Явор", "Путь тритона", "Календула", "Дорога Нахазо", "Пегас", "Тропа Чемпионов", "Горизонт", "Панорама". Парк водопадов также закрыт", - говорится в сообщении.

Кроме того, временно ограничена работа четырех канатных дорог на курорте "Красная Поляна", для туристов курсирует трансфер, сообщается в Telegram-канале курорта. Курорт "Газпром Поляна" также сообщил в Telegram-канале о закрытии канатной дороги К1-К5 по погодным условиям.

Ранее региональный главк МЧС России распространил штормовое предупреждение, согласно которому в Краснодарском крае с 16 по 17 сентября ожидается сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра с порывами до 23 м/с. Также на участках от Анапы до Магри и от Магри до Веселого существует опасность формирования смерчей над морем.